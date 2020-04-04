05 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Aleksandar Prijovic sokağa çıkma yasağına uymadı tutuklandı!

Yıldız futbolcu yasağa uymadı tutuklandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 Giriş Tarihi: 05.04.2020

Super League ekiplerinden PAOK takımında forma giyen Sırp forvet , ülkede corona virüs salgınını önlemek için konulan sokağa çıkma yasağını deldiği için tutuklandı.

Belgrad polisinden yapılan açıklamaya göre, Prijovic ve 19 kişi bir otelde bir araya gelirken, ülkedeki saat 17.00 ve saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağını deldi. kulüplerinden El İttihad'ın formasını giyen 29 yaşındaki golcü, koronavirüs yasaklarını delen ikinci Sırp oldu.

Daha önce de Real Madridli Luka Jovic, evde karantina kuralını delip, kız arkadaşının doğum günü için Belgrad'a gitmişti.

'da sokağa çıkma yasağını delenlere 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

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