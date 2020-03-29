Avrupa'da maaş krizi! Kulüpler çıkmaza girdi...

Gelirleri düşen kulüpler harekete geçti. Liglerin oynanmadığı süreçte futbolculardan maaşlarında indirim istendi

Liglere ara verilmesinin ardından birçok gelirden mahrum kalan Avrupa futbol kulüpleri, çareyi oyuncularından indirim istemekte buldu. Milli futbolcularımız Ozan Kabak ve Ahmet Kutucu'nun takımı Schalke'de futbolcular Temmuz'a kadar olan alacaklarından vazgeçti. Alman kulübündeki bu hareket fitili ateşledi.



Rummenigge: Eski gibi olmaz



Espanyol kulübü de oyuncu ve personel maaşlarında %70 indirime gidildiğini duyurdu. Tüm İspanyol kulüpleri de futbolcularından fedakarlık talep etti B.Münih Başkanı Rummengi ise, "Eskisi gibi yüksek maaşlar olmaz" dedi. İndirim seferberliği ilan edildi.



Türk kulüpleri beklemede



Avrupa'da kulüpler futbolculardan indirim isterken Türkiye'de ise henüz konuyla ilgili adım atılmadı. Türk kulüplerinin de uygulamanın Avrupa'da yaygınlaşması ve FIFA'dan konuyla ilgili adım atılmasıyla indirim için futbolcuların kapısını çalması bekleniyor.

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