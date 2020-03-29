29 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Avrupa'da maaş krizi! Kulüpler çıkmaza girdi...

Avrupa'da maaş krizi! Kulüpler çıkmaza girdi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

Gelirleri düşen kulüpler harekete geçti. Liglerin oynanmadığı süreçte futbolculardan maaşlarında indirim istendi

ara verilmesinin ardından birçok gelirden mahrum kalan futbol kulüpleri, çareyi oyuncularından indirim istemekte buldu. Milli futbolcularımız Ozan Kabak ve Ahmet Kutucu'nun takımı 'de futbolcular Temmuz'a kadar olan alacaklarından vazgeçti. Alman kulübündeki bu hareket fitili ateşledi.

Rummenigge: Eski gibi olmaz

Espanyol kulübü de oyuncu ve personel maaşlarında %70 indirime gidildiğini duyurdu. Tüm İspanyol kulüpleri de futbolcularından fedakarlık talep etti B.Münih Başkanı Rummengi ise, "Eskisi gibi yüksek maaşlar olmaz" dedi. İndirim seferberliği ilan edildi.

Türk kulüpleri beklemede

Avrupa'da kulüpler futbolculardan indirim isterken 'de ise henüz konuyla ilgili adım atılmadı. Türk kulüplerinin de uygulamanın Avrupa'da yaygınlaşması ve 'dan konuyla ilgili adım atılmasıyla indirim için futbolcuların kapısını çalması bekleniyor.

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