Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta corona virüsünü Yunanistan’da kaptı
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in menajeri Mikel Arteta’da pozitif çıkmıştı. İddialara göre Arteta, corona virüsüne (Covid-19) Olympiakos maçında yakalandı. Arteta, Yunan ekibinin corona virüsüne yakalanan başkanı Evangelos Marinakis ile temas ettikten sonra corona virüsüne yakalandığı iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, corona virüse nasıl yakalandığını ve sonrasında yaşananları anlattı. Kulüpten arandığını ve böyle düşündüklerini belirten Arteta, "Olympiakos başkanı Evangelos Marinakis'le temasımız nedeniyle virüse maruz kalabileceğimiz yönünde kulüpten bir telefon geldi." ifadelerini kullandı.
ARTETA: "CORONA VİRÜSÜ BENİM AÇIMDAN NORMALDİ"
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta yaptığı açıklamada corona virüsünün kendisi için normal bir virüs olduğunu belirtti. Arteta, "Benim açımdan normal bir virüstü. Biraz ateş, öksürük ve göğsümde sıkıntıyla birkaç gün geçirdim" sözleriyle durumunu anlattı.
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