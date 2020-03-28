28 Mart 2020, Cumartesi

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Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta corona virüsünü Yunanistan’da kaptı

Arteta corona virüsünü nereden kaptı? İşte cevabı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 Giriş Tarihi: 28.03.2020

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan ekiplerinden ’in menajeri ’da pozitif çıkmıştı. İddialara göre Arteta, corona virüsüne (Covid-19) maçında yakalandı. Arteta, Yunan ekibinin corona virüsüne yakalanan başkanı ile temas ettikten sonra corona virüsüne yakalandığı iddia edildi.

ekiplerinden 'in teknik direktörü , corona virüse nasıl yakalandığını ve sonrasında yaşananları anlattı. Kulüpten arandığını ve böyle düşündüklerini belirten Arteta, " başkanı 'le temasımız nedeniyle virüse maruz kalabileceğimiz yönünde kulüpten bir telefon geldi." ifadelerini kullandı.

ARTETA: "CORONA VİRÜSÜ BENİM AÇIMDAN NORMALDİ"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta yaptığı açıklamada corona virüsünün kendisi için normal bir virüs olduğunu belirtti. Arteta, "Benim açımdan normal bir virüstü. Biraz ateş, öksürük ve göğsümde sıkıntıyla birkaç gün geçirdim" sözleriyle durumunu anlattı.

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