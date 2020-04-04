04 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderdi

Liverpool bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.04.2020

İngiltere 'in lideri , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı çalışanların ücretsiz izne gönderildiği duyuruldu.

Bu karara taraftarların yanı sıra kulübün eski oyuncuları ve Stan Collymore sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Daha önce takımları , Tottenham, Bournemouth ve de bazı çalışanlarını ücretsiz izne göndereceğini açıklamıştı.

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