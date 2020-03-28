Antalyasporlu Chico: Cruzeiro ile görüştüm
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un defans oyuncusu Brezilyalı Chico, Brezilya basınından esportese görüntülü bağlandı ve soruları yanıtladı.
Teknik Direktör Adilson Batista'nın görev aldığı dönemde bir görüşme olduğunu belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Cruzeiro'nun ilgisinin olması benim için onurdur. Harika bir kulüp. Tarihini, hayranlarını, ulusal ve uluslararası varlığını biliyorum. Ancak Batista görevden ayrıldı. Sözleşmem Mayıs ayında sona eriyor, Antalyaspor'da bir yıl daha kalmayı ve sonra Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Yapılan görüşmeye ilgili konuşan Chico, "Adilson'la konuştum, Ocimar'la konuştum ama yaşanan pandemi durumu sebebiyle görüşmeler biraz soğudu. Fakat bir yıl daha Türkiye'de kalmak istiyorum" dedi.
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