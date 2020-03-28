28 Mart 2020, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyasporlu Chico: Cruzeiro ile görüştüm

Antalyasporlu Chico: Cruzeiro ile görüştüm
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.03.2020

ekiplerinden Fraport TAV 'un defans oyuncusu Brezilyalı , basınından esportese görüntülü bağlandı ve soruları yanıtladı.

Teknik Direktör Adilson Batista'nın görev aldığı dönemde bir görüşme olduğunu belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Cruzeiro'nun ilgisinin olması benim için onurdur. Harika bir kulüp. Tarihini, hayranlarını, ulusal ve uluslararası varlığını biliyorum. Ancak Batista görevden ayrıldı. Sözleşmem Mayıs ayında sona eriyor, 'da bir yıl daha kalmayı ve sonra 'ya dönmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmeye ilgili konuşan , "Adilson'la konuştum, Ocimar'la konuştum ama yaşanan pandemi durumu sebebiyle görüşmeler biraz soğudu. Fakat bir yıl daha 'de kalmak istiyorum" dedi.

Antalyaspor'dan stat işletmelerine kira kolaylığı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Antalyasporlu futbolcular telekonferansla çalışıyor Antalyasporlu futbolcular telekonferansla çalışıyor
Antalyaspor'dan stat işletmelerine kira kolaylığı Antalyaspor'dan stat işletmelerine kira kolaylığı
Antalyaspor'da çalışmalar bireysel olarak sürüyor Antalyaspor'da çalışmalar bireysel olarak sürüyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör