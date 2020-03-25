25 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Sergio Ramos'tan alkışlanacak hareket! Corona virüsüyle mücadele için...

Sergio Ramos'tan alkışlanacak hareket! Corona virüsüyle mücadele için...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.03.2020

1. Futbol Ligi () ekiplerinden 'in kaptanı , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı.

İspanyol oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesine 264 bin 571 maske, 15 bin test ve 1000 koruyucu ekipman bağışladığını duyurdu.

Ramos, bağışı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) aracılığıyla yaptığını ve malzemelerin 27 Mart Cuma günü 'ya ulaşacağını belirtti.

UNICEF'in hesabından yapılan açıklamada da aynı zamanda UNICEF elçisi olan Ramos'a yardımları için teşekkür edildi.

Koronavirüs kaynaklı 3 bin 434 ölümle 'nın ardından dünyada en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke olan İspanya, sağlık ekipmanı konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor.

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