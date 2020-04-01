02 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Timm Klose fena yakalandı! Paylaşım yaparken...

Yıldız futbolcu fena yakalandı! Paylaşım yaparken...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

İngiliz ekibi 'de forma giyen Alman defans oyuncusu fena yakalandı. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu hesabından paylaştığı hikayede, tarayıcısında açık unuttuğu yetişkin içerikli site yüzünden diline düştü.

İngiltere takımlarından 'de forma giyen İsviçreli savunma oyuncusu , 'dan hesabından yaptığı paylaşım sırasında fena yakalandı.

Corona virüs nedeniyle Premier Lig'in de birçok lig gibi ertelenmesi ve son alınan karara göre 30 Nisan'a kadar oynanamayacak olması futbolcuların eve kapanmasına yol açtı.

Takipçilerine evde nasıl zaman geçirdiğiyle ilgili bir paylaşımda bulunmak isteyen Klose, tarayıcısında yetişkin içerikli bir sitenin sekmesini açık unutunca diline düştü.




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