26 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Corona virüsü 17 yıl önce İtalya'ya gelmiş! İlginç ayrıntı...

Corona virüsü 17 yıl önce İtalya'ya gelmiş! İlginç ayrıntı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 Giriş Tarihi: 26.03.2020

Tüm dünyayı saran salgınının en çok etkilediği ülke olan 'da, yıllar önce çekilen bir fotoğraf ülke basınında gündem oldu. Çizme'de 2003 yılında takımını sırtlayan için tribünlerde 'Corona virüsü' pankartı asıldığı ortaya çıktı. İşte o ilginç ayrıntı...

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını, futbol organizasyonlarının durmasına neden oldu. Salgının en çok vurduğu ülkelerden olan 'da ise ortaya çıkan bir görüntü herkesi şaşkına çevirdi.

2003 yılında Catanzaro takımına transfer olan burada sergilediği performansla taraftarların büyük beğenisini kazanan İtalyan futbolcu için tribünlerde 'Corona virüsü" pankartı asıldığı ortaya çıktı. Pankartta, 'Corona virüsü bulaştı' yazılması, salgının 17 yıl sonra gündem olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Giorgio Corona o dönem attığı goller (19) ve yaptığı asistlerle takımının bir üst lige (Serie B) çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.

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