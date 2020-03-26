Corona virüsü 17 yıl önce İtalya'ya gelmiş! İlginç ayrıntı...
Tüm dünyayı saran corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülke olan İtalya'da, yıllar önce çekilen bir fotoğraf ülke basınında gündem oldu. Çizme'de 2003 yılında takımını sırtlayan Giorgio Corona için tribünlerde 'Corona virüsü' pankartı asıldığı ortaya çıktı. İşte o ilginç ayrıntı...
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, futbol organizasyonlarının durmasına neden oldu. Salgının en çok vurduğu ülkelerden olan İtalya'da ise ortaya çıkan bir görüntü herkesi şaşkına çevirdi.
2003 yılında Catanzaro takımına transfer olan burada sergilediği performansla taraftarların büyük beğenisini kazanan İtalyan futbolcu Giorgio Corona için tribünlerde 'Corona virüsü" pankartı asıldığı ortaya çıktı. Pankartta, 'Corona virüsü bulaştı' yazılması, salgının 17 yıl sonra gündem olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Giorgio Corona o dönem attığı goller (19) ve yaptığı asistlerle takımının bir üst lige (Serie B) çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.
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