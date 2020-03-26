Ibrahimovic'ten flaş karar! Futbolu bırakıyor mu?
Devre arası transfer döneminde Milan'la 1 yıl opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzalayan Zlatan Ibrahimovic'in corona virüsü sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından futbol kariyerini noktalayabileceği iddia edildi.
italya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, liglere corona virüsü nedeniyle ara verilmesinin ardından ülkesinde görüntülenmişti.
İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, yıldız isimle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre 38 yaşındaki yıldız futbolcu, geleceği ile ilgili aralarında kariyerini noktalamanın da olduğu seçenekleri değerlendiriyor.
Ocak ayında Milan'la 6 aylık kontrat yapan yıldız ismin, kulübü ile bir yıl daha opsiyonu bulunuyor. Golcü futbolcunun planları arasında menajeri Mino Raiola ile iş yapmak olduğu da ifade ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...