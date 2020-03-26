26 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Ibrahimovic'ten flaş karar! Futbolu bırakıyor mu?

Ibrahimovic'ten flaş karar! Futbolu bırakıyor mu?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 Giriş Tarihi: 26.03.2020

Devre arası transfer döneminde Milan'la 1 yıl opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzalayan Zlatan Ibrahimovic'in corona virüsü sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından kariyerini noktalayabileceği iddia edildi.

italya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, liglere corona virüsü nedeniyle ara verilmesinin ardından ülkesinde görüntülenmişti.

İtalyan basınından , yıldız isimle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre 38 yaşındaki yıldız futbolcu, geleceği ile ilgili aralarında kariyerini noktalamanın da olduğu seçenekleri değerlendiriyor.

Ocak ayında Milan'la 6 aylık kontrat yapan yıldız ismin, kulübü ile bir yıl daha opsiyonu bulunuyor. Golcü futbolcunun planları arasında menajeri Mino Raiola ile iş yapmak olduğu da ifade ediliyor.

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