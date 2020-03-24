24 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Portsmouth'ta corona virüsü tespit edilen oyuncu sayısı 5'e yükseldi

Portsmouth'ta bir corona virüsü vakası daha!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 Giriş Tarihi: 24.03.2020

3. Lig ekiplerinden 'ta bir futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki genç oyuncu Ross McCrorie'de koronavirüs tespit edildi.

İskoç futbolcunun hükümetin açıkladığı öneriler doğrultusunda kendisini toplumdan izole ettiği belirtildi.

İngiliz ekibinde daha önce de James Bolton, Andy Cannon, Sean Raggett ve Haji Mnoga'nın testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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