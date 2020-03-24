24 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga için 30 Nisan'a kadar erteleme talebi

Almanya'da flaş erteleme kararı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

Almanya Kulüpler Birliği (), tarihinde yapılacak durum toplantısı öncesinde ve 2. Bundesliga'nın tarihine kadar ertelenme önerisinde bulunacağını açıkladı.

Başkanlık Kurulu, corona virüsü sebebiyle ilk etapta 2 Nisan'a kadar askıya alınan 1. ve 2. liglerinin 'a kadar ertelenmesini tavsiye edeceğini bildirdi. DFL tarafından yapılan açıklamada, 'ta düzenlenecek üyeler toplantısına hazırlık yapma adına bugün video konferans yoluyla bir görüşme yapıldığı, burada da salgına karşı bütün senaryoların ele alındığı belirtildi. Bunların da hafta içinde geliştirilerek üyeler toplantısında gündeme geleceği ve 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınması önerisinde bulunulacağı aktarıldı.

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