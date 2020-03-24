24 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Gianni Infantino'dan futbol dünyasına birliktelik çağrısı

Infantino'dan futbol dünyasına birliktelik çağrısı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

Hayatın her alanını olduğu gibi dünyasını da olumsuz etkileyen corona virüsü salgınına karşı Başkanı 'ndan dayanışma çağrısı geldi.

'nın resmi sitesine konuşan Infantino, "Bu zamanlarda dünyası birlik ve beraberlik göstermeli. Beraber çalıştığımızı ve bir takım olduğumuzu göstermek zorundayız. Daha güçlü olarak geri geleceğiz. Yeni fikirlerle, yeni formatlarla, futbolun neye ihtiyacı varsa. Ancak şimdi takım olarak koronavirüse karşı savaşma zamanı" açıklamasını yaptı.

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