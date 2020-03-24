24 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Ibrahimovic Stockholm'de görüldü

Ibrahimovic Stockholm'de görüldü
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle 'dan ayrılarak 'e giden Zlatan Ibrahimovic, başkent Stockholm'de aracına benzin alırken görüntülendi.

'da etkisini arttıran corona virüsü salgını sebebiyle ülkesi 'e dönen Serie A ekiplerinden Milan'ın 38 yaşındaki futbolcusu Ibrahimovic, başkent Stockholm'de aracına benzin alırken hamburger büfesi çalıştıran gurbetçi Faruk Yıldız tarafından görüntülendi. Yıldız, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ibrahimovic ile kısa bir konuşma yaptığını ve başarılı oyuncunun kendisine Stockholm futbol takımlarından AIK Solna'nın eski Sırp futbolcusu Danial Majstorovic ile sahip olduğu adada kaldığını söylediğini ifade etti.

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