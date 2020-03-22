22 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Fellaini koronavirüse yakalandı

Belçikalı yıldız koronavirüse yakalandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

Süper Ligi ekiplerinden forması giyen 'nin testi pozitif çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan ve hayatın her alanını olumsuz etkileyen koronavirüse yakalanan futbolculara bir yenisi daha eklendi. 'in takımında top koşturan 'nin testi pozitif çıktı. 32 yaşındaki oyuncu, salgının başlama noktası olan Çin'de bu hastalığa yakalanan ilk futbolcu olarak da kayıtlara geçti.

Belçika 'nda 87 kez forma giyen , 'de Everton ve formalarını da terletmişti.

Yıldız isimden kötü haber! Testi pozitif çıktı haberin devamı

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