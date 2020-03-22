Pergolettese’nin eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
İtalya'nın Serie C ekiplerinden Pergolettese’nin 37 yaşındaki eski başkanı Andrea Micheli, koronavirüsü nedeniyle dün gece hayata gözlerini yumdu.
Koronavirüs salgının en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da, Serie C takımlarından Pergolettese'nin 37 yaşındaki eski başkanı Andrea Micheli, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 2 hafta önce Milano'da hastaneye kaldırılan başkanın, dün gece hayata gözlerini yumduğu belirtildi.
Pergolettese takımı, Micheli'nin başkanlık yaptığı dönemde Serie D'de şampiyonluk yaşamıştı. Genç başkan 2016 yılında ise görevinden ayrıldı. Hatırlanacağı gibi dün gece de Real Madrid'in eski başkanlarından 76 yaşındaki Lorenzo Sanz, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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