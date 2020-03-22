22 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Pergolettese’nin eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Eski kulüp başkanı hayatını kaybetti
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 Giriş Tarihi: 22.03.2020

'nın ekiplerinden ’nin 37 yaşındaki eski başkanı , koronavirüsü nedeniyle dün gece hayata gözlerini yumdu.

salgının en çok etkilediği ülkelerden olan 'da, takımlarından 'nin 37 yaşındaki eski başkanı , virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 2 hafta önce Milano'da hastaneye kaldırılan başkanın, dün gece hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Pergolettese takımı, Micheli'nin başkanlık yaptığı dönemde Serie D'de şampiyonluk yaşamıştı. Genç başkan 2016 yılında ise görevinden ayrıldı. Hatırlanacağı gibi dün gece de 'in eski başkanlarından 76 yaşındaki Lorenzo Sanz, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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