22 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Okay Yokuşlu'dan son dakika corona virüsü açıklaması

Okay Yokuşlu açıkladı! La Liga ne zaman başalayacak?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

ekiplerinden 'da forma giyen milli futbolcu , corona virüsü gündemiyle alakalı açıklamalarda bulunurken, Futbol Federasyonu'nun ligi ne zaman tamamlamayı planladığını açıkladı.

Birinci Futbol Ligi () takımlarından 'da forma giyen 26 yaşındaki corona virüs (COVID-19) salgınıyla ilgili olarak İspanya futbolunda alınan önlemler hakkında BeIN Sports'a konuştu. 15 günlük sokağa çıkma yasağı olduğunu ve bunun 15 gün daha uzatıldığını söyleyen Yokuşlu İspanya Futbol Federasyonu'nun La Liga'nın başlama tarihi ile ilgili planını da anlattı.

İşte milli oyuncunun açıklamalarından satır başları:

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 15 GÜN UZATI

15 günlük sokağa çıkma yasağımız var, bunu 15 gün daha uzattılar. Evinde spor aleti olmayan arkadaşlarımıza kulübümüz bu aletleri temin ediyor. Evde bulunan aletlere göre her oyuncuya kişisel antrenmanlar veriliyor. (beIN Sports)

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HEDEF MAYIS

İspanya Futbol Federasyonu, her şey iyi gittiği takdirde, mayıs ortasında sezonu başlatıp temmuz ayında bitirmeyi planlıyor.

İSPANYA'DA TOPLAM CAN KAYBI 1.720

İspanya'da son açıklanan rakamlara göre son 24 saatte 394 kişi corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti ve toplam can kaybı sayısı 1.720'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 3.646'lık artış ile 28.572'ye çıktı.

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