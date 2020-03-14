14 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Monaco'da Aleksandr Golovin'in sözleşmesi uzatıldı

Monaco'da Aleksandr Golovin'in sözleşmesi uzatıldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.03.2020

1. Ligi (Ligue 1) ekiplerinden 'da, orta saha oyuncusu 'in sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Rus milli oyuncunun 2023 yılında sona erecek kontratının 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

Golovin, 2018 yılında transfer olduğu 'da bugüne kadar 65 maça çıkıp 7 gol attı.

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