21 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler: "İtalya'da durumlar çok kötü"

Çalhanoğlu'ndan flaş sözler: Durumlar çok kötü
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

 Serie A takımlarından Milan'da forma giyen , İtalya'da kontrolden çıkan koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Milan forması giyen milli oyuncu , Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakan, "Ben bile ciddiye almadım koronayı ilk etapta. Allah Allah, nasıl dışarı çıkmayacağım dedim ama haberleri okudukça korkmaya başladım. Yukarıdan gelen kurallara uymamız gerekiyor, doktorlar her şeyi bizden iyi biliyor, saygı duymalıyız." dedi.

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Koronavirüse yakalanan sporcunun dönüşü nasıl olur? İşte yanıtı

"MİLAN'DA KORONAVİRÜSE YAKALANAN KİMSE OLMADI"
Milli oyuncu, "Şu an 'dayım. 'da durumlar çok kötü. Bütün kurallara uyuyoruz. Almanya'da sokağa çıkma yasağı başlayacak. İtalya'ya geri dönüşümüz nasıl olur ben de bilmiyorum. Biz de beklemedeyiz. Milan'daki takım arkadaşlarım da ülkelerine gitti. Milan'da koronavirüse yakalanan kimse olmadı. Kulübün yolladığı bireysel çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kendimi her an oynayacak gibi hazır tutuyorum" açıklamasında bulundu.

Koronavirüse yakalanan yakalanan sporcunun dönüşü nasıl olur?

"İTALYA'NIN ARKASINDAYIM"
Hakan, "Şu anda tabii ki herkes etkileniyor ama çekip gideceğim diyen yok. Ben de İtalya'nın arkasındayım Türk olarak, yardım etmeye çalışıyoruz. Biz maaşımızı alıyoruz, her şey gayet normal. EURO 2020'nin bu yıl oynanmasını isterdik ama sakat arkadaşlarımız için iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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