Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler: "İtalya'da durumlar çok kötü"
İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da kontrolden çıkan koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Milan forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakan, "Ben bile ciddiye almadım koronayı ilk etapta. Allah Allah, nasıl dışarı çıkmayacağım dedim ama haberleri okudukça korkmaya başladım. Yukarıdan gelen kurallara uymamız gerekiyor, doktorlar her şeyi bizden iyi biliyor, saygı duymalıyız." dedi.
Koronavirüse yakalanan sporcunun dönüşü nasıl olur? İşte yanıtı
"MİLAN'DA KORONAVİRÜSE YAKALANAN KİMSE OLMADI"
Milli oyuncu, "Şu an Almanya'dayım. İtalya'da durumlar çok kötü. Bütün kurallara uyuyoruz. Almanya'da sokağa çıkma yasağı başlayacak. İtalya'ya geri dönüşümüz nasıl olur ben de bilmiyorum. Biz de beklemedeyiz. Milan'daki takım arkadaşlarım da ülkelerine gitti. Milan'da koronavirüse yakalanan kimse olmadı. Kulübün yolladığı bireysel çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kendimi her an oynayacak gibi hazır tutuyorum" açıklamasında bulundu.
"İTALYA'NIN ARKASINDAYIM"
Hakan, "Şu anda tabii ki herkes etkileniyor ama çekip gideceğim diyen yok. Ben de İtalya'nın arkasındayım Türk olarak, yardım etmeye çalışıyoruz. Biz maaşımızı alıyoruz, her şey gayet normal. EURO 2020'nin bu yıl oynanmasını isterdik ama sakat arkadaşlarımız için iyi olacak." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...