Newscastle United Araplara satılıyor

İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United, Suudi Arabistanlı Kamu Yatırım Fonu Valisi Yasir Al-Rumayyan'a 380 milyon Euro karşılığında satılıyor.

Premier Lig kulübü Newcastle United'a bu kez Suudi iş adam Yasir Al-Rumayyan'ın talip olduğu ve satışın tamamlanmasına kısa bir süre kaldığı iddia edildi.



Forbes'un haberine göre, Al-Rumayyan'ın kulübün hisselerinin %80'ini mevcut sahip Mike Ashley'den 365 milyon dolar karşılığında satın alacağı belirtildi. Bu satın almadan sonra ise Al-Rumayyan'ın kulübün yeni başkanı olacağı da bir diğer iddia olarak haberde yer aldı.



Forbes'un en değerli kulüpler listesinde 318 milyon dolar ile 20. sırada yer alan Newcastle United kulübü uzun süredir istikrarsız görüntüsüyle Premier Lig'de düşmemeye oynuyordu.



ALLEGRI TEKNİK DİREKTÖR OLACAK!



İngiliz basını, Mike Ashley'in Newcastle United'ı satmasının ardından ise kulüpte büyük değişim olacağını belirtiyor. Kulüpte işten çıkan bir çok personelin olacağının belirtilmesinin yanında takımın başına dünyaca ünlü tanınmış bir teknik adamın getirileceği ifade ediliyor.



Konuşulan teknik adamlar arasında ise ismi en yüksek sesle konuşulan isim ise, Massimiliano Allegri. 18-19 sezonu sonunda Juventus'tan ayrılan Allegri o günden bu yana herhangi bir takımla anlaşmamıştı...

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