20 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Sion, 9 oyuncusunun sözleşmesini feshetti

Sion, 9 oyuncusunun sözleşmesini feshetti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.03.2020

Süper Ligi takımlarından , 9 futbolcusu ile yollarını ayırdı. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Mickael Facchinetti, Birama Ndoye, Johan Djourou, Pajtim Kasami, Seydou Doumbia, Christian Zock ve Alexandre Song'un sözleşmeleri hızlı bir şekilde feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

basınında yer alan haberlere göre, oyuncuların sözleşmeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle lige ara verilmesinin ardından aylık maaş kesintisi teklifini kabul etmedikleri için feshedildi.

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