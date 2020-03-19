19 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi

O lig de 1 ay ertelendi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

liglerinde maçlar, yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Federasyonundan yapılan açıklamada, artan sağlık endişeleri yüzünden tüm futbol aktivitelerine bir ay ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, bir ay sonra yapılacak değerlendirmenin ardından salgının durumuna göre erteleme süresinin uzatılabileceği belirtildi.

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