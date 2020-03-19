19 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Gary Neville'den sağlık çalışanlarına jest

Gary Neville'den anlamlı hareket!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

ve 'in efsanevi isimlerinden , koronavirüs salgını nedeniyle Manchester'de bulunan otellerini sağlık çalışanlarına tahsis edeceğini açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre , 'deki sağlık çalışanlarına büyük bir jest yaptı. Efsane futbolcu, İngiltere'nin Manchester kentinde bulunan iki otelini sağlık çalışanlarına tahsis edeceğini ve 176 yatağın bunun için hazırlandığını dile getirdi.

NEVILLE: HERKESİN BİR DAYANIŞMA GÖSTERMESİ GEREKİYOR

Bu hareketi şimdilik sadece sağlık çalışanları için yaptığını kaydeden Neville, "Herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz, onlar için bunu yapmak mutluluk duyduğumuz bir şey. Şu anda yalnızca sağlık çalışanlarına destek vereceğiz ancak önümüzdeki aylarda konaklamaya ihtiyaç duyan tüm insanlar için herkesin bir dayanışma göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının, aile üyelerinden uzakta izole edilmeye ihtiyaçları olduğunu belirten Neville, "Hiçbir ücret ödemeden otelde kalabilecekler. Personelimiz, oteli normal şekilde işletecektir" diye konuştu.

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