Jürgen Klopp’un aklı futbolcularında

Son yıllarda Avrupa’nın en formda takımlarından biri olan Liverpool’un başarılı teknik direktörü Jurgen Klopp, bir podcast programına açıklamalarda bulundu. Deneyimli Alman teknik adam yaptığı açıklamalarda uyurken bile futbolcuları düşündüğünü söyledi.

Tüm dünyada spor müsabakaları koronavirüs sebebiyle ertelendi. Özellikle Avrupa'da birçok futbolcuda koronavirüs tespit edildi. Takımlar futbolcuları karantinaya aldı. İngiltere Premier Ligi'nde de durum tüm aynı. İngiltere Premier Ligi alınan karar doğrultusunda ertelendi. Futbolcularından uzak kalan Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp bir podcast programında samimi açıklamalarda bulundu.

UYURKEN BİLE OYUNCULARIMI DÜŞÜNÜYORUM

Jürgen Klopp yaptığı açıklamada, "Tüm gün düşence halindeyim. Hatta uyurken bile oyuncularımı düşünüyorum. Her ne kadar böyle bir şey istemesem de kendiliğinden oluyor. Aklımda birçok şey var. Şuan benim için en önemli şey oyuncularımın formunu koruması. Bunu da beslenme, antrenman ve taktik gibi çalışmalarla yapıyoruz."

OYUNCULARIMI TANIMAM GEREK ONLARA YALAN SÖYLEMEM

Oyuncularını tanıması gerektiğini söyleyen Klopp, "Onlarla gerçekten ilgileniyorum. Oyuncuları tanımanız gerek. Oyuncunuzun hangi durumlarda daha kararlı ve motive olduğunu bilmeniz önemli bir şey. Bir ilişki böyle olmalı. Onların benimle iletişim kurması çok önemli. Maçı 4-0 kazandığımızda da bireysel konuşmalar yaparım kaybettikten sonra da konuşurum. Bu konuşmalar bazen özel bazen kişisel olur. İletişim ne kadar kuvvetli olursa durumlar o kadar iyi olur. Oyuncularıma asla yalan söylemem. Yüzde yüz dürüst olurum. Gerçekleri söylemediğim de olur. Ancak bu hiç konuşmadığım zamanlarda gerçekleşir. Bir futbolcum gelip bir şey sorduğu zaman doğruyu söylerim. Bu söylenen şeyin ne zaman söylendiği ile alakalı bir durum. Futbolcunuza yalan söylemeniz işe yaramaz. Ben onlara şunu yaparsanız oynarsınız derim. Onu yapan oynar." İfadelerini kullandı.

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