Galatasaray'dan sezon sonu operasyonu! İmzalar atılıyor...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da sezon sonu çalışmaları başladı. Sarı kırmızılı ekip sezon sonunda 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Şener’le yollar ayrılacak. Yerine Nazım Sangare transfer edilecek
Galatasaray'da yeni sezonda transferde nokta vuruşu yapılacak. Sarı-Kırmızılılar bir yandan şampiyonluk savaşı verirken diğer taraftan yeni sezon için çalışmalarına erken başladı. Yönetimin sağ bek pozisyonu için Şener Özbayrak'la yolları ayırmayı planladığı gelen bilgiler arasında.
ŞENER'LE YOLLAR AYRILACAK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda pek düşünmediği ve kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Şener Özbayraklı ile yolların kesin olarak ayrılacağı öğrenildi.
NAZIM İÇİN GÖRÜŞME YAPILDI
Galatasaray Yönetimi'nin Şener'in yerine Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare ile şimdiden söz kestiği belirlendi.
İMZALAR SEZON SONU ATILACAK
Nazım'ın menajeriyle yapılan görüşmelerin de olumlu gittiği ve artık sezon sonunun beklendiği öne sürüldü.
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