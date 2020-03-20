20 Mart 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan sezon sonu operasyonu! İmzalar atılıyor...

G.Saray'da sezon sonu operasyonu! İmzalar atılıyor...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.03.2020

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 'da sezon sonu çalışmaları başladı. Sarı kırmızılı ekip sezon sonunda 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Şener’le yollar ayrılacak. Yerine edilecek

'da yeni sezonda transferde nokta vuruşu yapılacak. Sarı-Kırmızılılar bir yandan şampiyonluk savaşı verirken diğer taraftan için çalışmalarına erken başladı. Yönetimin sağ bek pozisyonu için Şener Özbayrak'la yolları ayırmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

ŞENER'LE YOLLAR AYRILACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda pek düşünmediği ve kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Şener Özbayraklı ile yolların kesin olarak ayrılacağı öğrenildi.

NAZIM İÇİN GÖRÜŞME YAPILDI

Galatasaray Yönetimi'nin Şener'in yerine 'da forma giyen ile şimdiden söz kestiği belirlendi.

İMZALAR SEZON SONU ATILACAK

Nazım'ın menajeriyle yapılan görüşmelerin de olumlu gittiği ve artık sezon sonunun beklendiği öne sürüldü.

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