19 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Higuain kartantinadan kaçmaya çalıştı!

Karantinadan kaçmaya çalıştı polise yakalandı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 Giriş Tarihi: 19.03.2020

'un 32 yaşındaki futbolcusu 'in karantinadan kaçıp Arjantin'e gitmeye çalışırken polise yakalandığı iddia edildi.

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'da ilginç bir olay yaşandı. forması giyen dünyaca ünlü futbolcu , ülkesi Arjantin'e kaçmak için havalimanına giderken, İtalyan polisi tarafından yakalanarak evine gönderildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Serie A devi Juventus'ta forma giyen Gonzalo Higuain'in koronavirüs karantinasından kaçma planı tutmadı... İtalyan Repubblica'da yer alan habere göre Higuain, ülkesi Arjantin'e kaçmak için havalimanına giderken, polis tarafından yakalandı.

Eşi benzeri görülmemiş olay! Koronavirüs nedeniyle sözleşmeleri feshetti haberin devamı

Higuain negatif çıkan koronavirüs testini gösterse de polisleri ikna edemedi ve evine gönderildi. Haberde, Arjantinli futbolcunun ailesini çok özlediği için ülkesine dönmek istediği ifade edildi.

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