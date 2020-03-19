Higuain kartantinadan kaçmaya çalıştı!

Juventus'un 32 yaşındaki futbolcusu Gonzalo Higuain'in karantinadan kaçıp Arjantin'e gitmeye çalışırken polise yakalandığı iddia edildi.

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'da ilginç bir olay yaşandı. Juventus forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Gonzalo Higuain, ülkesi Arjantin'e kaçmak için havalimanına giderken, İtalyan polisi tarafından yakalanarak evine gönderildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Serie A devi Juventus'ta forma giyen Gonzalo Higuain'in koronavirüs karantinasından kaçma planı tutmadı... İtalyan Repubblica'da yer alan habere göre Higuain, ülkesi Arjantin'e kaçmak için havalimanına giderken, polis tarafından yakalandı.

Higuain negatif çıkan koronavirüs testini gösterse de polisleri ikna edemedi ve evine gönderildi. Haberde, Arjantinli futbolcunun ailesini çok özlediği için ülkesine dönmek istediği ifade edildi.

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