11 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Koronavirüs, İspanya'da Kral Kupası finalini erteledi

Koronavirüs İspanya'da Kral Kupası finalini erteledi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 11.03.2020

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 Nisan'da ile takımları arasında Sevilya'da oynanması planlanan finalinin ertelendiğini açıkladı.

Koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri değerlendirmek için toplanan RFEF, ve kulüplerinin temsilcilerinin de onayıyla finalinin ertelendiğini duyurdu.

İspanyol basını, Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda oynanacak finalin 30 Mayıs tarihine alınabileceğini iddia etti.

Bu arada RFEF'in aldığı, İspanya'daki bölgesel ve alt liglerdeki tüm futbol müsabakalarının ertelenmesi kararının 1. ve 2. lig maçlarını da kapsaması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

İspanyol basını, RFEF'in kurumu ve kulüplerle görüşerek, şimdilik iki hafta süreyle seyircisiz oynama kararı alınan 1. ve 2. lig maçlarını İtalya'da olduğu gibi askıya alabileceğini yazdı.

Diğer yandan, UEFA Avrupa Ligi'nde koronavirüs nedeniyle ertelenen Inter-Getafe karşılaşmasıyla ilgili açıklama yapan Getafe Kulüp Genel Direktörü Clemente Villaverde, "UEFA'nın maçı erteleme kararı herkesin ortak görüşü. Bundan sonrası için UEFA tarih ve yer arıyor. Eleme turunun tek maç üzerinden tarafsız bir sahada oynanması seçeneği de masada." ifadelerini kullandı.

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