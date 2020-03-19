19 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İşte EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya zararı

İşte EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya zararı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

Koronavirüs nedeniyle bir yıl ertelenen , ’yı da sarstı. Sponsorluk gelirleri, bilet ve yayın haklarından 1.9 milyar Euro’luk bir zarar olacağı ortaya çıktı.

'NIN önceki gün 55 üye ülke ile telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda önemli kararlar çıkmıştı. , bir yıl ertelenirken, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları da askıya alınmıştı. Avrupa Şampiyonası'nın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihine ötelenmesinin maddi kaybının büyük olduğu açıklandı. 12 farklı ülkede yapılması planlanan ve uzun süredir hazırlanılan organizasyonun bu yıl içinde gerçekleşmemesinin 1.9 milyar Euro'ya yakın kayıp yaşatacağı ortaya çıktı. UEFA, sponsorluk gelirleri, bilet satışları ve yayın haklarından doğacak gelirleri kaybedecek.

BİLETLER 600 MİLYON EURO

EURO 2020, 12 Haziran'da ile 'nın Roma'da karşı karşıya gelmesi planlanan maçla başlayacaktı. Bu maçın ardından Bakü, St. Petersburg, Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, , Glasgow, Bilbao, Dublin, Münih ve Budapeşte'de toplam 36 grup maçı oynanıp, diğer turlara geçilecekti. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 12 farklı şehirde toplamda 51 mücadele oynanacaktı. 30 euro ile 945 Euro arasında değişen fiyatlarla satılacak olan biletlerden UEFA'nın çok büyük bir kaybı oldu. Sadece biletten yaşanacak kaybın 600 milyon Euro olduğu belirtildi.

EURO 2020 ertelendi! İşte turnuvanın oynanacağı yeni tarih haberin devamı

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