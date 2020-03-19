İngiltere Premier Lig'de maçlar yine ertelendi!
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig, EFL Championship, FA Kadınlar Süper Ligi, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ve İngiltere Antrenörler Birliği (LMA) yayınladıkları ortak bildiri ile birlikte, İngiltere'deki profesyonel futbolun koronavirüs salgını etkilerinden kurtulup, liglere devam edilmesinin yollarını aradıklarını açıkladılar.
Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'deki tüm futbol organizasyonların askıya alınmasının ardından, İngiltere futbolunun tüm paydaşları bir araya gelerek çözüm aradı.
LİGLER, 30 NİSAN'DAN DAHA ERKEN BİR SÜREDE BAŞLAMAYACAK
Yapılan ortak açıklamada, İngiliz futbolunun koronavirüsten etkilendiğinin ortada olduğu ve güvenli bir ortam oluştuğu anda 2019/2020 sezonunun devam edeceği kaydedildi.
İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Yönetmelikleri'ne göre futbol sezonunun 1 Haziran'a kadar sona ermesi gerektiği kuralının bu sezon için kaldırıldığı açıklanırken, liglerin 30 Nisan'dan daha erken bir sürede başlamayacağı konusunda hemfikir olunduğu belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...