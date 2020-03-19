19 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig'de maçlar yine ertelendi!

Premier Lig bir kez daha ertelendi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 Giriş Tarihi: 19.03.2020

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), , EFL Championship, FA Kadınlar Süper Ligi, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ve İngiltere Antrenörler Birliği (LMA) yayınladıkları ortak bildiri ile birlikte, İngiltere'deki profesyonel futbolun salgını etkilerinden kurtulup, liglere devam edilmesinin yollarını aradıklarını açıkladılar.

salgını nedeniyle İngiltere'deki tüm futbol organizasyonların askıya alınmasının ardından, İngiltere futbolunun tüm paydaşları bir araya gelerek çözüm aradı.

LİGLER, 30 NİSAN'DAN DAHA ERKEN BİR SÜREDE BAŞLAMAYACAK

Yapılan ortak açıklamada, İngiliz futbolunun koronavirüsten etkilendiğinin ortada olduğu ve güvenli bir ortam oluştuğu anda 2019/2020 sezonunun devam edeceği kaydedildi.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Yönetmelikleri'ne göre futbol sezonunun 1 Haziran'a kadar sona ermesi gerektiği kuralının bu sezon için kaldırıldığı açıklanırken, liglerin 'dan daha erken bir sürede başlamayacağı konusunda hemfikir olunduğu belirtildi.

Beş büyük ligin koronavirüs kaybı dudak uçuklattı! haberin devamı

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