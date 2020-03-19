Eşi benzeri görülmemiş olay! Koronavirüs nedeniyle sözleşmeleri feshetti
Çin'in Vuhan kentinde yayılan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini göstermeye devam ediyor. Spor müsabakalarını da etkileyen ve birçok ligin ertelenmesine neden olan koronavirüsün yoğun bir şekilde görüldüğü ülkelerden olan İsviçre'de ise şaşırtan bir gelişme yaşandı. Sion takımının başkanı Christian Constantin, koronavirüs salgını sonrası tüm takımın sözleşmesini feshetti. İşte detaylar...
Dünyayı etkisi altına alan ve spor müsabakalarını da etkileyerek her branştan organizasyonların askıya alınmasına neden olan koronavirüsün en yoğun görüldüğü ülkelerde olan İsviçre'de eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.
İsviçre 1. Lig ekiplerinden Sion takımının başkanı Christian Constantin, liglere ara verilmesi nedeniyle futbolculardan maaşlarında indirime gitmelerini istedi ancak oyuncular Constantin'in bu isteğine olumsuz yanıt verdi.
Sion başkanı ise bu cevabın ardından tüm futbolcuların sözleşmelerini geçici olarak feshettiğini açıkladı. Böylelikle Sion takımı, koronavirüs salgını nedeniyle maaşların tamamında kısıtlamaya giden ilk kulüp oldu.
Öte yandan Sion'lu futbolcuların kulüp başkanı Christian Constantin'in bu kararının ardından kulüp aleyhinde dava açacakları belirtildi.
HEARTS VE MONCHENGLADBACH'TAN MAAŞLARDA İNDİRİM
İskoçya Ligi ekiplerinden Hearts, yaptığı açıklamada oyuncuların maaşlarında yüzde 50 indirim yapıldığını açıkladı. Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach ise futbolcularla birlikte yöneticilerin ve teknik ekibin de gelirlerinin bir kısmını feragat edeceğini duyurdu.
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