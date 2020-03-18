Yeni Zelanda'da Auckland City şampiyon ilan edildi
Yeni Zelanda Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birinci Lig'i erken sonlandırdı ve lider Auckland City'i şampiyon ilan etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği ve ligin erken bitirilmesine karar verildiği kaydedildi.
Açıklamada, ligde 37 puanla lider durumdaki Auckland City'nin şampiyon ilan edildiği ve gelecek sezon 34 puanlı en yakın takipçisi Team Wellington ile Okyanusya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığı belirtildi.
Kararın hükümet yetkilileri, sağlık uzmanları ve ligdeki kulüplerin temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından alındığı aktarıldı.
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt dışından gelen 8 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 20'ye çıktığı ifade edildi.
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