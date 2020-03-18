18 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Yeni Zelanda'da Auckland City şampiyon ilan edildi

Koronavirüs şampiyon yaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Yeni Zelanda Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birinci Lig'i erken sonlandırdı ve lider Auckland City'i şampiyon ilan etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği ve ligin erken bitirilmesine karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ligde 37 puanla lider durumdaki Auckland City'nin şampiyon ilan edildiği ve gelecek sezon 34 puanlı en yakın takipçisi Team Wellington ile Okyanusya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığı belirtildi.

Kararın hükümet yetkilileri, sağlık uzmanları ve ligdeki kulüplerin temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından alındığı aktarıldı.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt dışından gelen 8 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 20'ye çıktığı ifade edildi.

NBA yıldızı koronavirüse yakalandı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Dev kulüpte ikinci koronavirüs vakası! Pozitif çıktı... Dev kulüpte ikinci koronavirüs vakası! Pozitif çıktı...
Koronavirüs Futbolu da vurdu! Bir lig daha ertelendi... Koronavirüs Futbolu da vurdu! Bir lig daha ertelendi...
UEFA Başkanı açıkladı! EURO 2020'yi ertelemek tek seçeneğimizdi UEFA Başkanı açıkladı! "EURO 2020'yi ertelemek tek seçeneğimizdi"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör