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Cristiano Ronaldo'dan Juventus'a rest! "Dönmüyorum"
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020
Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Rugani’nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Portekiz’den İtalya’ya dönmeyeceğini Juventus’a iletti.
İtalya Serie devi Juventus'un oyuncusu Daniele Rugani'de koronavirüs çıktığı açıklanmıştı. Bu gelişme sonrasında gözler takımdaki diğer futbolculara çevrilmişti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre annesinin rahatsızlığı için Portekiz'de bulunan Ronaldo, takım arkadaşında koronavirüs çıktığı haberini almasının ardından İtalya'ya dönmeyecek ve Portekiz'de kalacak.
Öte yandan Rugani'de koronavirüs vakasına rastlanmamış olsaydı, Portekizli oyuncunun özel uçuş izni alarak İtalya'ya dönmeyi planladığı ortaya çıktı.
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