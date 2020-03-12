12 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo'dan Juventus'a rest! "Dönmüyorum"

Ronaldo'dan Juventus'a rest! Dönmüyorum
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

, takım arkadaşı ’nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Portekiz’den ’ya dönmeyeceğini ’a iletti.

Serie devi 'un oyuncusu Daniele 'de koronavirüs çıktığı açıklanmıştı. Bu gelişme sonrasında gözler takımdaki diğer futbolculara çevrilmişti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre annesinin rahatsızlığı için Portekiz'de bulunan Ronaldo, takım arkadaşında koronavirüs çıktığı haberini almasının ardından İtalya'ya dönmeyecek ve Portekiz'de kalacak.

Öte yandan Rugani'de koronavirüs vakasına rastlanmamış olsaydı, Portekizli oyuncunun özel uçuş izni alarak İtalya'ya dönmeyi planladığı ortaya çıktı.

Juventus'a büyük şok! Koronavirüs sonucu pozitif çıktı haberin devamı

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