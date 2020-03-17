18 Mart 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Kevin Durant koronavirüse yakalandı

NBA yıldızı koronavirüse yakalandı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 18.03.2020

NBA ekiplerinden 'in hangi basketbolcularında corona virüsü testi pozitif çıktığı açıklandı.

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