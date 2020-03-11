11 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Hannover 96 futbolcusu Timo Hübers Koronavirüse yakalandı

Genç oyuncu karantinaya alındı!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından 'da forma giyen 'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Hübers'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve futbolcunun evinde karantinaya alındığı ifade edildi.

23 yaşındaki Hübers'e Hildesheim kentinde cumartesi günü katıldığı bir etkinlikte koronavirüs bulaştığının varsayıldığı aktarıldı.

Hübers'in takım arkadaşlarıyla teması olmadığından, diğer futbolculara virüsün bulaştığının sanılmadığı ancak tüm oyuncuların ve teknik kadronun tedbiren testten geçirileceği vurgulandı.

Böylelikle Almanya'da ilk kez bir futbolcu yeni tip koronavirüse yakalanmış oldu.

Bundesliga'da koronavirüs etkisi

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