18 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

FIFA 2021 Dünya Kulüpler Kupası ileri bir tarihe ertelendi

2021 Dünya Kulüpler Kupası ertelendi
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 Giriş Tarihi: 18.03.2020

, 'de gerçekleştirilecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

'nın 2020 'nı, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) da 2020 'yı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle bir yıl erteleme kararının ardından, Konseyi video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun başkanlık ettiği konsey toplantısınının ardından yapılan yazılı açıklamada, gerek Avrupa Futbol Şampiyonası gerekse de Kupa Amerika ile çakışmaması için 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, ilk kez 'de düzenlenecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın hangi tarihte yapılacağına FIFA'nın gelecekteki toplantılarında karar verileceği ifade edildi.

Infantino ise karara ilişkin, "Bu istisnai durum, istisnai önlemler ve kararlar alınmasını gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın Çin'de haziran-temmuz aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

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