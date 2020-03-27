27 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Roma corona virüsüyle mücadele için 534 bin avro bağış topladı

Roma'nın bağış kampanyasına büyük ilgi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 Giriş Tarihi: 27.03.2020

(Serie A) ekiplerinden , ülkede yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele eden hastanelere destek için şimdiye kadar 534 bin avro bağış topladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki hafta önce başlatılan kampanyada hedeflenen 500 bin avro rakamının aşıldığı belirtildi.

Tüm bağışçılara teşekkür edilen açıklamada, "Şimdi daha fazla bağış toplayalım ve sağlık görevlilerinin bu savaşı kazanmasına yardımcı olalım." ifadelerine yer verildi.

'da futbolcular ve teknik heyet, geçen hafta da bir günlük maaşlarını salgınla mücadelede kentteki merkez olan Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne bağışlamıştı.

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