09 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham'da forma giyen Bergwijn sakatlandı

Tottenham'da forma giyen sakatlandı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.03.2020

ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Steven Bergwijn, ayak bileğinden sakatlandı.

Portekizli teknik adam yönetimindeki Londra ekibinde, sakat futbolculara bir yenisi eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Hollandalı futbolcunun ligde Burnley ile oynanan maçta sol ayak bileğinden sakatlandığı ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Tottenham'da , Heung-min Son, ve Juan Foyth'un sakatlıkları devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak başkent temsilcisi, hafta sonunda ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

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