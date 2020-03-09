09 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United, Chong ile sözleşme yeniledi

DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.03.2020

ekiplerinden , genç futbolcusu Tahith Chong ile sözleşme yeniledi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İtalyan temsilcileri ve Inter'in renklerine bağlamak istediği Chong'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı ve haftalık 30 bin sterlin kazanacağı basına yansıdı.

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