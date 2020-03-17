17 Mart 2020, Salı

YENİ MALATYASPOR

Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma’nın test sonucu belli oldu

Koronavirüs şüphesi vardı! Süper Lig futbolcusu test sonucunu açıkladı
YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

’da koronavirüs şüphesi nedeniyle geçen haftaki müsabakasında forma giyemeyen kanat oyuncusu Thievy , kendisine yapılan testin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müsabakası öncesi ailevi nedenlerden dolayı zorunlu olarak 'ya gittiğini paylaşan , "Bende virüs yok" dedi. Başarılı futbolcu hesabından yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda koronavirüs kaptığıma dair haberler çıkıyor. Bazı insanlar için komik olabilir ama benim ve ailem için komik değil. Testleri yaptım negatif çıktı. Hastalığım yok ve bende virüs yok. İspanya'ya ailevi sebeplerden dolayı mecburen gittim. İstanbul'a döndüm ve birkaç gün tedbir amaçlı bekledim. Etrafımdaki insanları korumak adına İstanbul'da kaldım. İspanya'ya tedbirli, özel ekiple gittim. Üzerimde maske ve alkollü jel vardı. Kendimi koruyarak gittim, bundan emin olabilirsiniz. Kulüp gereken açıklamayı yapacaktır. Herkesten özür dilerim. Allah hepimizi korusun" ifadelerini kullandı.

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