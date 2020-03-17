17 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Macaristan'da ligler askıya alındı

Macaristan'da ligler askıya alındı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.03.2020

Federasyonu (MLSZ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ligleri askıya aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdiği ve buna bağlı olarak tüm liglerinin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, sporculara antrenman gibi grup halinde yapılan spor organizasyonunda yer almamaları ve bu süreci evde geçirmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Ülkede şu ana kadar 50 kişiye koronavirüs tanısı konurken, bir kişi hayatını kaybetti.

Federasyon başkanı koronavirüse yakalandı haberin devamı

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