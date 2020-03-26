26 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United'lı futbolculardan anlamlı hareket

Leeds United'lı futbolculardan anlamlı hareket
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

Lig ekiplerinden 'da futbolcular ve teknik heyet, kulüpte tam zamanlı çalışan personelin maaşlarında kesinti yapılmaması için kendi ücretlerinde kesintiye gidecek.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede karşılaşmalarının ertelendiği ve ekonomik problemlerin yaşandığı hatırlatıldı.

İngiliz ekibinde futbolcular ve teknik heyetin, kulüpteki 272 çalışanın maaşının tam olarak ödenebilmesi için ücretlerinin bir kısmından feragat ettikleri belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen futbol direktörü Victor Orta, "Oyuncularım inanılmaz bir beraberlik örneği sergilediler, bu davranışlarından gurur duyuyorum. Onlara ve teknik direktör 'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

2003-2004 sezonunda düştüğü 'e yeniden yükselme mücadelesi veren , Championship'te 71 puanla ilk sırada yer alıyor.

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