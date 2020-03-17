17 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüse yakalandı

Federasyon başkanı koronavirüse yakalandı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

Başkanı Kozo Tashima'nın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

28 Şubat'tan bu yana iş seyahatinde olduğu öğrenilen Tashima'nın ilk olarak Belfast'ta bulunduğu, 2 Mart'tan itibaren 2023 Kadınlar Dünya Kupası ile ilgili bir sunum yapmak üzere toplantısı için Amsterdam'ı ziyaret ettiği öğrenildi. Tashima'nın 3 Mart'ta ise UEFA'nın genel kurul toplantısına katıldığı ifade edildi. 8 Mart'ta Japonya'ya dönmeden önce son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giden Tashima, ülkeye döndükten sonra korona virüsü belirtileri gösterdi. Uygulanan testin ardından Tashima'nın korona virüs taşıdığı anlaşıldı.

OLİMPİYATLARDA KİLİT İSİM

Başkanlığı görevini yürüten Tashima, Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği de yapıyor. Tashima'nın korona virüse yakalanmasının, iptali gündemden düşmeyen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın geleceği konusunda olumsuz bir kamuoyu algısı oluşturması bekleniyor.

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