Merih Demiral'dan alkışlanacak hareket! Corona virüsüyle mücadele için...
Kariyerini İtalya'nın Juventus takımında sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, corona virüsüyle mücadeleye yardım amacıyla Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye erzak yardımı yapacağı açıkladı. Merih ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti sonrası eğitimine evden devam eden 100 öğrenciye de kitap seti göndereceğini belirtti.
Juventus'un ve A Milli Futbol Takımı'mızın başarılı futbolcusu Merih Demiral, bir kez daha gönüllerde taht kurmayı başardı. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni tip corona virüsü (Covid-19) evinden çıkmak zorunda olan 2000 aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı.
22 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim... " ifadelerini kullandı.
Merih'in bu paylaşımı, kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.
İşte o paylaşım:
100 ÖĞRENCİYE KİTAP SETİ
Yıldız futbolcu ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti sonrası eğitimine evde devam edip fotoğraf gönderen 100 öğrenciye kitap seti gönderecini açıkladı.
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