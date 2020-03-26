26 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Merih Demiral'dan alkışlanacak hareket! Corona virüsüyle mücadele için...

Merih Demiral'dan alkışlanacak hareket! Corona virüsüyle mücadele için...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 Giriş Tarihi: 26.03.2020

Kariyerini 'nın takımında sürdüren milli futbolcu , corona virüsüyle mücadeleye yardım amacıyla 'ın belirleyeceği 2000 aileye erzak yardımı yapacağı açıkladı. Merih ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti sonrası eğitimine evden devam eden 100 öğrenciye de kitap seti göndereceğini belirtti.

'un ve A Milli Futbol Takımı'mızın başarılı futbolcusu , bir kez daha gönüllerde taht kurmayı başardı. Yıldız futbolcu, hesabından yaptığı paylaşımla yeni tip corona virüsü (Covid-19) evinden çıkmak zorunda olan 2000 aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı.

22 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim... " ifadelerini kullandı.

Merih'in bu paylaşımı, kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

İşte o paylaşım:

100 ÖĞRENCİYE KİTAP SETİ

Yıldız futbolcu ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti sonrası eğitimine evde devam edip fotoğraf gönderen 100 öğrenciye kitap seti gönderecini açıkladı.

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