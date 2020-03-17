17 Mart 2020, Salı

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Avrupa Voleybol Konfederasyonu koronavirüs nedeniyle organizasyonları erteledi

Bir erteleme de voleyboldan! Avrupa...
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Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

(), koronavirüs sebebiyle ikinci bir açıklamaya kadar tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Dünyada hızla yayılan korona virüs voleybola da engel oldu. Avrupa Volebol Konfederasyonu, yapılacak bütün organizasyonları alınan önlemler kapsamında ertelediğini duyurdu. 'den yapılan resmi açıklamada Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası, Challenge Cup başta olmak üzere, tüm faaliyetlerin korona virüs tehdidi nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Hertha Berlin’de koronavirüs vakası! Resmen açıklandı haberin devamı

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