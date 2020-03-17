17 Mart 2020, Salı
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Avrupa Voleybol Konfederasyonu koronavirüs nedeniyle organizasyonları erteledi
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), koronavirüs sebebiyle ikinci bir açıklamaya kadar tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
Dünyada hızla yayılan korona virüs voleybola da engel oldu. Avrupa Volebol Konfederasyonu, yapılacak bütün organizasyonları alınan önlemler kapsamında ertelediğini duyurdu. CEV'den yapılan resmi açıklamada Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası, Challenge Cup başta olmak üzere, tüm faaliyetlerin korona virüs tehdidi nedeniyle ertelendiği duyuruldu.
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