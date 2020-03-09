09 Mart 2020, Pazartesi
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Anthony Martial dizlerinin fotoğrafını paylaştı
Giriş Tarihi: 09.03.2020
İngiltere Premier Ligi'nde bu hafta Manchester Derbisi heyecanı yaşandı. Manchester United sahasında Manchester City'i ağırladı ve 'Kırmızı Şeytanlar' mücadeleden 2-0 üstün ayrıldı. Maç sonrasında Anthony Martial, dizlerinin fotoğrafını paylaştı.
İngiltere Premier Lig'inde nefes kesen bir mücadele oynandı. Manchester United, Old Trafford'da konuk ettiği ezeli rakibi Manchester City'i 2-0 mağlup ederek ligdeki puanını 45'e yükseltirken Liverpool'u da şampiyonluk yolunda rahatlattı.
Bu karşılaşmada takımı adına ilk golü atan Anthony Martial, maç sonrası yaptığı paylaştığı görüntüyle sosyal medyayı salladı. Fransız yıldız, Instagram hesabından maçta aladığı darbeler sonrası delinen dizinin görüntüsünü yayınladı.
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