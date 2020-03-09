09 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Anthony Martial dizlerinin fotoğrafını paylaştı

Manchester Derbisi'nde Martial durdurulamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.03.2020

İngiltere Premier Ligi'nde bu hafta Manchester Derbisi heyecanı yaşandı. Manchester United sahasında Manchester City'i ağırladı ve 'Kırmızı Şeytanlar' mücadeleden 2-0 üstün ayrıldı. Maç sonrasında Anthony Martial, dizlerinin fotoğrafını paylaştı.

İngiltere 'inde nefes kesen bir mücadele oynandı. Manchester United, Old Trafford'da konuk ettiği ezeli rakibi Manchester City'i 2-0 mağlup ederek ligdeki puanını 45'e yükseltirken Liverpool'u da şampiyonluk yolunda rahatlattı.

Bu karşılaşmada takımı adına ilk golü atan Anthony Martial, maç sonrası yaptığı paylaştığı görüntüyle sosyal medyayı salladı. Fransız yıldız, Instagram hesabından maçta aladığı darbeler sonrası delinen dizinin görüntüsünü yayınladı.

Manchester kırmızıya boyandı haberin devamı

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