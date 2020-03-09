09 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bosna Hersek takımlarından Tuzla City, Elvir Balic ile yollarını ayırdı

Tuzla City Elvir Balic ile yollarını ayırdı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 Giriş Tarihi: 09.03.2020

1. Futbol Ligi (Premijer Liga) takımlarından , Elvir Balic ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen ekim ayında teknik direktörlük görevine getirilen Balic ile anlaşmalı olarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Balic, yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısında alınan kötü sonuçlar ve takımın kupadan elenmesinden kendini kısmen sorumlu tuttuğunu kaydederek, "Teknik direktörün değiştirilmesi, 10 futbolcunun değiştirilmesinden daha kolay. Sezonun kalanında kulübe başarılar diliyorum. Takıma taze kan ve yeni bir enerji gerekli." ifadelerini kullandı.

, 22 hafta sonunda lider Saraybosna'nın 10 puan gerisinde, 35 puanla 5. sırada bulunuyor.

A 'nın formasını 38 kez giyen Balic, 'de , , , , MKE Ankaragücü ve İstanbulspor, 'da da ile Rayo Vallecano'da oynamıştı.

Safet Susic'in Bosna Hersek A Milli Takımı'nda yardımcılığını da yapan Balic, bir dönem 'u da çalıştırmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Leicester City-Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta? Leicester City-Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta?
Manchester Derbisi'nde Martial durdurulamadı! Manchester Derbisi'nde Martial durdurulamadı!
Real Madrid liderliğini koruyamadı Real Madrid liderliğini koruyamadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör