Bosna Hersek takımlarından Tuzla City, Elvir Balic ile yollarını ayırdı
Bosna Hersek 1. Futbol Ligi (Premijer Liga) takımlarından Tuzla City, teknik direktör Elvir Balic ile yollarını ayırdı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen ekim ayında teknik direktörlük görevine getirilen Balic ile anlaşmalı olarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Balic, yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısında alınan kötü sonuçlar ve takımın kupadan elenmesinden kendini kısmen sorumlu tuttuğunu kaydederek, "Teknik direktörün değiştirilmesi, 10 futbolcunun değiştirilmesinden daha kolay. Sezonun kalanında kulübe başarılar diliyorum. Takıma taze kan ve yeni bir enerji gerekli." ifadelerini kullandı.
Tuzla City, 22 hafta sonunda lider Saraybosna'nın 10 puan gerisinde, 35 puanla 5. sırada bulunuyor.
Bosna Hersek A Milli Takımı'nın formasını 38 kez giyen Balic, Türkiye'de Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve İstanbulspor, İspanya'da da Real Madrid ile Rayo Vallecano'da oynamıştı.
Teknik direktör Safet Susic'in Bosna Hersek A Milli Takımı'nda yardımcılığını da yapan Balic, bir dönem Kardemir Karabükspor'u da çalıştırmıştı.
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