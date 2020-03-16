16 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya dev teklif!

Juventus'tan Ronaldo'ya dev teklif!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.03.2020

2018 yazında 'den Juventus'a 100 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 'ya, Juventus'un sözleşme uzatma teklifi yapacağı iddia edildi. Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu, bu teklifi kabul etmesi durumunda 39 yaşına kadar siyah-beyazlılarda forma giyecek.

Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen 'ya 2022'de sona erecek olan sözleşmesini uzatma teklifi geleceği öne sürüldü. Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus, 35 yaşındaki Portekizli yıldızı uzun yıllar elinde tutmak istiyor. Kulüpte yıllık 31 milyon Euro kazanan Ronaldo, teklifi kabul ederse 39 yaşına kadar siyah-beyazlı formayı giyecek.

İTALYA'YA DÖNEMEDİ

Bu arada yıldız futbolcu, annesinin rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ülkesi Portekiz'e gitmiş, İtalya'da yayılan koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkeye bir süre dönmeyeceğini açıklamıştı.

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