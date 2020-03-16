Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya dev teklif!
2018 yazında Real Madrid'den Juventus'a 100 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Cristiano Ronaldo'ya, Juventus'un sözleşme uzatma teklifi yapacağı iddia edildi. Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu, bu teklifi kabul etmesi durumunda 39 yaşına kadar siyah-beyazlılarda forma giyecek.
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'ya 2022'de sona erecek olan sözleşmesini uzatma teklifi geleceği öne sürüldü. Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus, 35 yaşındaki Portekizli yıldızı uzun yıllar elinde tutmak istiyor. Kulüpte yıllık 31 milyon Euro kazanan Ronaldo, teklifi kabul ederse 39 yaşına kadar siyah-beyazlı formayı giyecek.
İTALYA'YA DÖNEMEDİ
Bu arada yıldız futbolcu, annesinin rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ülkesi Portekiz'e gitmiş, İtalya'da yayılan koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkeye bir süre dönmeyeceğini açıklamıştı.
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