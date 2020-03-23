23 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje! Emre Belözoğlu da yer aldı

Yıldızları bir araya getiren corona virüs projesi! Emre Belözoğlu da yer aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

FIFA ve (WHO), tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınına dikkat çekmek için ortak bir proje başlattı. Her ülkeden dünyaca ünlü futbolcuların katıldığı farkındalık kampanyasında ’den Emre Belözoğlu da yer aldı.

FIFA ve (WHO), tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınına dikkat çekmek için ortak bir proje başlattı. Her ülkeden dünyaca ünlü futbolcuların katıldığı farkındalık kampanyasında 'den Emre Belözoğlu da yer aldı.
Ünlü futbolcular, çektikleri videolarla koronavirüsle mücadele etmek için; el yıkama, öksürürken ağzı kapama, yüze dokunmama, fiziksel mesafeyi koruma ve evde kalma uyarılarına uymaları konusunda çağrıda bulundular.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER ARASINDA EMRE BELÖZOĞLU DA YER ALDI

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nün organizasyonunda Türkiye'den Emre Belözoğlu da yer alırken, destek olan diğer ünlü futbolcular şöyle;
Sami El Jaber (), Alisson Becker (Brezilya), Emre Belözoğlu (Türkiye), Jared Borgetti (Meksika), (İtalya), Iker Casillas (İspanya) Sunil Chhetri (Hindistan), Youri Djorkaeff (Fransa), Han Duan (Çin), Samuel Eto'o (Kamerun), (Kolombiya), Laura Georges (Fransa), Valeri Karpin (Rusya), (Almanya), (Almanya), Gary Lineker (İngiltere), Carli Lloyd (ABD), (Arjantin), Mido (Mısır), Michael Owen (İngiltere), Ji-sung Parkı (Kore), (İspanya), Célia Šašić (Almanya), Asako Takakura (Japonya), Yaya Touré (Fildişi), Juan Sebastián Verón (Arjantin), Sun Wen (Çin), Xavi Hernández (İspanya)

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