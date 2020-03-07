07 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 1-0 West Ham United | ÖZET İZLE

Mesut Özil'in asisti 3 puanı getirdi | ÖZET İZLE
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020

Premier Lig'de sezonu Avrupa potasında tamamlamak isteyen , 29. haftada konuk ettiği 'ı 1-0 mağlup edip üst üste 3. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Topçular'ı zafere taşıyan golü 78. dakikada  kaydetti. Golün asistini ise  yaptı.

'nin 29. haftasında ile , Emirates Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Arsenal, rakibini 78. dakikada 'in asistinde 'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Yenilmezlik serisini 8 haftaya çıkaran Topçular üst üste 3. galibiyetini alırken, 40 puan ve maç fazlasıyla 9.sıraya tırmandı.

Kümede kalma savaşı veren West Ham ise 27 puanda kaldı.

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