Barcelona 1-0 Real Sociedad l MAÇ SONUCU

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Barcelona, sahasında Real Sociedad'ı Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.

Son dönemlerde iyi futboluyla öne çıkan ve Kral Kupası'nda finale kalan Real Sociedad karşısında çok zorlanan Barcelona, 81. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle galibiyeti aldı.

Puanını 58'e yükselten Barcelona, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Real Sociedad ise 43 puanda kaldı.

La Liga'da 56 puanla ikinci sırada olan Real Madrid, 27. haftada deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak.

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