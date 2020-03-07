08 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 1-0 Real Sociedad l MAÇ SONUCU

Barcelona 3 puanı Messi ile kaptı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.03.2020

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 27. haftasında Barcelona, sahasında 'ı Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.

Son dönemlerde iyi futboluyla öne çıkan ve 'nda finale kalan karşısında çok zorlanan Barcelona, 81. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle galibiyeti aldı.

Puanını 58'e yükselten Barcelona, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Real Sociedad ise 43 puanda kaldı.

'da 56 puanla ikinci sırada olan Real Madrid, 27. haftada deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak.

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