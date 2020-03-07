07 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach 1-2 Borussia Dortmund l MAÇ SONUCU l ÖZET İZLE

Dortmund zirve takibini sürdürdü!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020

Bundesliga'nın 25. haftasında , deplasmanda 'ı 2-1 yendi

'nde (Bundesliga) , deplasmanda 'ı 2-1 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 25. haftasında Borussia Park Stadı'nda Borussia Mönchengladbach'ın konuğu oldu.

Sarı-siyahlılar, 8. dakikada 'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Mönchengladbach, 50. dakikada Lars Stindl'in topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Borussia Dortmund, 71. dakikada Achraf Hakimi ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ikinci sıraya yükselen sarı-siyahlılar, puanını 51'e çıkardı. Borussia Mönchengladbach ise bir maç eksiğiyle 46 puanda kaldı.

Günün diğer karşılaşmalarında sahasında 'u 4-0, Freiburg da ağırladığı Union Berlin'i 3-1 mağlup etti.

Leipzig deplasmanda Wolfsburg ile 0-0, Hertha Berlin sahasında ile 2-2 ve Schalke 04 evinde Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'da 25. hafta, yarın oynanacak Bayern Münih- Augsburg ve Mainz 05-Fortuna Düsseldorf karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

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